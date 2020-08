Puigdemont qüestiona ERC: «Renunciar a la sobirania del Parlament no portarà menys repressió»

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts per Catalunya (JxCat), ha enviat aquest dimecres un missatge dirigit a ERC i a Roger Torrent, president del Parlament. "Renunciar a la sobirania de Parlament i ser bons minyons no portarà ni menys repressió ni més llibertat", ha assegurat Puigdemont a Instagram després que la mesa rebutgés dimarts la proposta de JxCat que demanava la publicació íntegra de les resolucions aprovades sobre la monarquia . L'episodi va derivar en un nou xoc entre les dues formacions, que cohabiten al consell executiu.Puigdemont ha publicat els cinc fragments de les resolucions aprovades per JxCat, ERC i la CUP que el secretari general de Parlament, Xavier Muro, no va publicar al Butlletí Oficial de Parlament de Catalunya (BOPC) per considerar que podien contravenir sentències de Tribunal Constitucional (TC)."Aquests són els fragments de les resolucions votades i aprovades pel ple de Parlament que s'han censurat", ha destacat Puigdemont, acompanyant les seves paraules dels esmentats textos, i d'una imatge en la qual es veu el cos de dictador Francisco Franco. La cara es divideix per la meitat juntament amb la de el rei emèrit i la de Felip VI.Muro va decidir no publicar la part de la resolució conjunta de JxCat, ERC i la CUP que ratificava que l'únic camí per superar el règim monàrquic és constituir una República catalana i l'incís "blindar la continuïtat d'una monarquia delinqüent", així com tampoc que el rei hagi participat, amb la resta de poders de l'Estat, a la "repressió dels drets de el poble català".

