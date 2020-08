El Govern adoptarà mesures «més dràstiques» si no es frena l'evolució de la pandèmia

Màxima precaució a tota la ciutadania de Catalunya per protegir-nos de la Covid-19. Estem en una situació complexa i, si continua l’evolució que avui hem analitzat a la reunió de seguiment, haurem de tornar a prendre mesures més dràstiques. Més que mai: Màscara-Distància-Mans. — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) August 19, 2020

Si no es controla l'evolució de la pandèmia, el Govern haurà d'adoptar "mesures més dràstiques". Aquest és l'advertiment que ha fet aquest dimecres al matí el president de la Generalitat, Quim Torra, a través de Twitter un cop acabada la reunió del comitè de seguiment de la crisi del coronavirus.Torra, que ha demanat respectar la distància social, rentar-se amb freqüència les mans i no oblidar l'ús de la mascareta, ha demanat la "màxima prudència" a la ciutadania en un moment en què els contagis han tornat a créixer a Catalunya després d'una jornada, la de dimarts, que va anar a la baixa.En concret, el Departament de Salut ha notificat 817 casos nous de coronavirus en el balanç d'aquest dimecres al matí. Amb aquests, Catalunya suma ja 115.811 contagis confirmats des de l'inici de la pandèmia. L'informe d'avui també recull set morts més. La xifra total de víctimes portals per la Covid-19 és de 12.906.Salut també ha registrat un descens dels ingressos en hospitals, que havien anat a l'alça en els darrers dies. En concret, en aquests moments hi ha 641 pacients ingressats arreu del país, 18 menys que fa 24 hores. Mentrestant, a les UCI, s'estabilitzen les xifres: un menys -129 en total- que en el balanç d'aquest dimarts. El risc de rebrot ha augmentat lleugerament en l'últim dia, passant de 146,72 a 149,59.En aquests moments, les restriccions són especialment notables a l'àrea metropolitana de Barcelona i també a Lleida, on al juliol s'hi va fer un confinament perimetral per contenir els contagis. A banda, des de la setmana passada, l'Estat va tornar a aplicar prohibicions d'acord amb les comunitats autònomes, com ara la de prohibir fumar al carrer en cas de no poder mantenir la distància social -vigent des d'ahir- o el tancament de l'oci nocturn arreu d'Espanya, mesura ja vigent a Catalunya.A banda, es mantenen les recomanacions de no fer reunions de més de deu persones, i tampoc es poden fer botellades al carrer. Les xifres dels contagis dels últims dies assenyalen que la mitjana d'edat ha baixat i que els infectats són majoritàriament joves, de manera que se'ls està intentant conscienciar que limitin al màxim l'activitat per tal de no ser transmissors del virus amb familiars que tinguin més edat.

