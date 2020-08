Pressió empresarial a Ximo Puig pels «danys» de les noves restriccions contra el coronavirus

La Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) considera que les noves restriccions aprovades per la Conselleria de Sanitat, que afecten directament l'oci nocturn, la restauració i l'hostaleria, "agreujaran en gran manera les conseqüències de la pandèmia sobre un sector que ja ha estat fortament castigat per la crisi sanitària".En aquest sentit, la patronal ha advertit que la seva prolongació més enllà dels 21 dies establerts per Conselleria posaria "en perill de tancament definitiu" a moltes empreses i, per tant, comportar la pèrdua de nombrosos llocs de treball.Per aquest motiu, la CEV traslladarà al president de la Generalitat, Ximo Puig, la necessitat de "compensar" a les empreses d'oci i hostaleria, així com als empresaris autònoms, amb "un pla que minimitzi en el curt termini els danys soferts i que faciliti la seva recuperació en el mitjà i llarg termini".Així mateix, davant la possible necessitat d'extremar les precaucions per a evitar una segona aturada de l'economia, la patronal autonòmica sí que és partidària de "castigar" aquelles empreses que no compleixin els protocols establerts. "Però no es pot criminalitzar a tot un sector", subratllat.Les empresàries i empresaris de la Comunitat proposen destinar més recursos a tecnologia, més inversió en rastrejadors i apel·len a la responsabilitat individual per a protegir la salut dels ciutadans i evitar un segon confinament, que seria "catastròfic" per a l'economia.

