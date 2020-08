Roben amb violència en una autocaravana i atropellen el propietari en el moment de fugir

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació a l'interior d'una autocaravana que feia nit a l'àrea de servei Montseny nord de l'autopista AP-7, a Llinars del Vallès, i en busca un altre.Una parella dormia a l'interior de la seva autocaravana el 6 d'agost. A les cinc de la matinada, l'home es va llevar en sentir un soroll i va veure com algú havia forçat la porta i s'enduia la bossa de mà a la seva dona. Va decidir sortir disparat darrere seu.Els dos lladres van pujar al cotxe i la víctima es va penjar del capó del turisme. El van arrossegar 10 metres abans de caure a terra. Es va fer mal a la cama.Els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació i van poder identificar un dels presumptes autors, que tenia diversos antecedents policials per delictes patrimonials similars, requeriments i ordres judicials complimentades de diferents jutjats de Catalunya.Els investigadors estan fent gestions per identificar el segon autor dels fets, que acompanyava al detingut en el moment del robatori i l'atropellament posterior. El detingut va passar a disposició judicial el dissabte 15 d'agost i la jutgessa del Jutjat d'instrucció 3 d'Arenys de Mar en va decretar l'ingrés a presó.

