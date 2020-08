La tardor de resistència del govern Sánchez-Iglesias

Pedro Sánchez i Felip VI, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

En plenes turbulències per la gestió de la pandèmia, a les mans de la coalició de govern ha esclatat l'escàndol de la monarquia arran del cas de presumpte cobrament de comissions irregulars del rei emèrit Joan Carles que està sent investigat per la justícia suïssa. Després de 15 dies en parador desconegut, la Casa Reial va anunciar aquest dilluns que està als Emirats Àrabs Units. La revelació, en comptes d'apaivagar la polèmica, no ha fet més que agreujar una operació participada per la Moncloa per apuntalar Felip VI que incomoda profundament Podem. L'emèrit s'ha refugiat, precisament, en el règim autoritari amb el qual ha fet negocis durant dècades. Des del govern s'ha insistit que estarà a disposició de la justícia, però ja hi ha qui assenyala que no és casualitat que el país on s'ha refugiat Joan Carles no tingui tractat d'extradició a Suïssa. "No es jutja una institució, es jutja una persona", va dir Sánchez en una compareixença pública que va aixecar polseguera per la opacitat exhibida. Ni es va revelar on era el rei emèrit ni es va explicar qui paga la seguretat i estada fora del país. Per ara, no s'ha obert cap investigació a Espanya, però per a Sánchez és un risc que evolucioni la de Suïssa i que el debat sobre la monarquia vagi in crescendo a la societat espanyola. Els d'Iglesias s'han limitat a criticar durament la gestió des del terreny verbal, però no tenen cap intenció que aquesta crisi pugui suposar la seva sortida de la coalició de govern.