​Troben una necròpolis de fa un miler d'anys a Sant Llorenç Savall

Les excavacions davant des l'església Foto: Josefina Balust

Un dels esquelets trobats amb les obres al carrer Foto: Manoli Toro

Les obres de renovació d'un tram de l'avinguda Catalunya de Sant Llorenç Savall, on es troba la parròquia, han permès descobrir un bocí del passat de la vila: una necròpolis d'entre els segles X i XI. Segons ha estimat la cap del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat, Maite Miró, en declaracions a. Ho situa en l'època de la construcció de l'església."Les sagreres eren habituals" i no tindria sentit que els cossos trobats fossin anteriors. De fet, l'alcalde de la localitat, Joan Solà, ha admès que quan es van plantejar les obres "ja es comptava" que hi aparegués "alguna cosa", perquè es coneixia l'existència "d'un cementiri" en aquesta zona.Miró ha afirmat que hi ha esquelets "en bon estat", sense precisar el nombre que han trobat, tampoc ha descartat l'ús de carboni 14 per determinar "una data més exacte de les restes". Ara per ara, ha garantit feina durant tot l'estiu a la vila vallesana.Un cop s'acabin les tasques d'excavació, tocarà la feina antropològica i l'estudi per conèixer informació com ara, "el tipus de població, saber el sexe dels individus enterrats i les patologies", ha enumerat l'especialista, entre d'altres. Unes anàlisis, tal com ha recordat, que poden tenir una durada màxima de dos anys.També apuntat que les troballes, com marca la normativa d'arqueologia, "tot el material descobert té destinació final d'un museu". El batlle, que ha visitat l'emplaçament, ha dit que les restes són “molt completes” i també espera que es traslladaran a equipaments culturals comarcals, tot i que “en el cas que trobessin una peça molt especial” es destinaria algun altre.

