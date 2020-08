Vigo comença a instal·lar ja els llums de Nadal

La ciutat de Vigo ha començat a instal·lar els llums de Nadal. Sí, en 19 d'agost, en plenes vacances d'estiu. El muntatge i encesa de llums és un esdeveniment que s'ha convertit en gairebé icònic a la ciutat, sobretot des que l'alcalde, Abel Caballero, es va viralitzar fa un parell d'anys en exclamar públicament que la seva instal·lació nadalenca seria millor que les de grans ciutats com Tòquio, Londres, Nova York i París i emplaçava els alcaldes a estar preparats.La ciutat gallega és de les primeres a obrir els llums de Nadal. Habitualment ho fa l'últim cap de setmana de novembre. Està previst que això continua així, però per evitar contratemps arran de la situació excepcional que ha generat la pandèmia de coronavirus, el govern municipal ha volgut curar-se en salut i ha avançat la instal·lació, prevista generalment pel setembre, a càrrec de l'empresa Ximenez.L'Ajuntament anunciava l'inici de la instal·lació d'aquest any com "el de les millors llums de Nadal del món".

