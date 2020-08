Cunillera admet que cal que la justícia sigui «més independent» de la política

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha assegurat que cal "treballar perquè la justícia encara sigui un poder més independent de la política". Així ho ha assegurat en una entrevista a Catalunya Ràdio en ser preguntada per la renovació pendent de la cúpula del poder judicial. Els socialistes esperen poder pactar aquests relleus amb el PP ara que suposadament Pablo Casado té la intenció de liderar un gir cap a la moderació. Amb tot, Cunillera s'ha mostrat "escèptica" sobre l'actitud que tindran els populars.La dirigent socialista ha considerat una "anomalia" que els membres del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Constitucional tinguin el mandat caducat i s'ha mostrat partidària de canviar la llei per escollir-la si hi ha prou majoria. "Que no siguem capaços d'arribar a acords suposa que som incapaços de prescindir d'una part de la nostra raó per entendre l'altre", ha assegurat. En tot cas, ha insistit que "respecta" totes les decisions judicials, com ara la que afecta a la suspensió del tercer grau dels presos.De cara a la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, Cunillera ha assegurat que la prioritat és pactar-los amb la majoria de la investidura. Amb tot, ha apuntat que si partits com ERC s'esborren d'aquestes converses, el govern espanyol ha d'explorar altres aliances necessàries perquè els comptes puguin prosperar.Pel que fa a la taula de diàleg, la delegada del govern espanyol considera que si aquesta no s'ha reunit ha estat, sobretot, pel "clima" electoral que s'ha imposat a Catalunya des de que el president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar al mes de gener que hi hauria eleccions. Tot i això, ha defensat que "hi ha diàleg", especialment si es compara amb la relació entre la Generalitat i l'anterior govern de Mariano Rajoy.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor