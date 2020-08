Bartomeu passa llista: els set jugadors intocables

🔊 @jmbartomeu: "El Barça té un problema de límit salarial. Hi ha diners, però la Covid-19 ha fet que els ingressos baixin i, per tant, hem de reduir la massa salarial per poder portar nous futbolistes” pic.twitter.com/wclIAoMldt — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 18, 2020

Amb Ronald Koeman a punt de ser confirmat com a nou entrenador del Barça, Josep Maria Bartomeu ha donat aquest dimarts al vespre una entrevista al canal de televisió oficial del club. A banda del relleu a la banqueta, l’encara president blaugrana ha parlat dels noms que han de ser importants en el projecte de reconstrucció que ha promès la junta directiva.Així, en ser preguntat sobre quins són els jugadors intransferibles, Bartomeu només n'ha citat set: Leo Messi (del qual ha dit que Koeman vol com a centre del projecte), Ter Stegen, Antoine Griezmann, Clement Lenglet, Nelson Semedo, Frenkie de Jong i Ousmane Dembélé.Amb aquesta llista, Bartomeu ha deixat entreveure que per pesos pesants com Gerard Piqué, Luis Suárez, Sergio Busquets, Arturo Vidal, Jordi Alba o Ivan Rakitic, com a mínim, escoltaran ofertes i valoraran la possibilitat de deixar-los marxar.En aquesta línia, Bartomeu ha dit en l'entrevista que "el Barça té un problema de límit salarial. Hi ha diners, però la Covid-19 ha fet que els ingressos baixin i, per tant, hem de reduir la massa salarial per poder portar nous futbolistes".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor