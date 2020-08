Antifeixistes clamen a Cambrils contra la utilització política de les víctimes de l'atemptat terrorista

Una membre de Vox, amb un cartell on s'hi pot llegir, en castellà, Foto: Josep M. Llauradó

El dia en què es commemora el tercer aniversari dels atemptats a Cambrils, no s'ha celebrat cap acte oficial per recordar les víctimes, però sí un de polític: Vox havia convocat davant del Club Nàutic, on s'hi recorden els fets, un acte polític aquest dimarts al vespre. Com a resposta, el Casal Popular El Polvorí ha convocat una concentració de rebuig a "la utilització política" de les víctimes.La cridòria dels manifestants ha fet impossible que, tot i la megafonia, la desena de membres de Vox que s'han reunit al passeig de Cambrils poguessin dur a terme el seu acte amb normalitat. Un cordó policial dels Mossos d'Esquadra, amb el suport de la policia local, ha impedit que tots dos grups estessin en contacte i tan sols s'han intercanviat crits a pocs metres de distància.Això sí, l'expectació per l'acte de Vox i la manifestació antifeixista ha obligat a tallar la carretera del passeig en tots dos sentits de la marxa. Alhora, s'ha obligat a desviar no només vehicles sinó també vianants, la majoria turistes, que no entenien què estava succeint.L'acte s'ha iniciat a les 7 del vespre i s'ha donat per conclòs pocs minuts després. Tot i amb això, els membres de Vox s'han quedat fins a dos quarts de vuit fent-se fotografies i alguns d'ells han increpat els manifestants antifeixistes, alhora que aquests també els increpaven a ells. Entre els presents hi havia la líder del partit d'ultradreta a la província, Isabel Lázaro. Vox ha fet diversos crits de "visca Espanya" i ha dut una bandera espanyola per presidir l'esdeveniment.

