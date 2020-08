L'Observatori Contra l'Homofòbia ja ha registrat 120 incidències aquest any

L'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha registrat fins aquest dimarts 120 incidències per LGTBI-fòbia durant aquest any, un increment que qualifiquen de "constant" i "alarmant" a tot el territori amb especial impacte a la via pública, les xarxes socials i a l'entorn veïnal de les persones LGTBI.Davant l'augment de casos, l'entitat exigeix l'aprovació "immediata" del reglament del règim sancionador de la Llei 11/2014 i el cessament dels responsables de les "inexistents polítiques" LGTBI a Catalunya i demanen apostar per mecanismes "especialitzats, específics i permanents" i no augmentar despesa en "propaganda institucional".En aquest sentit, posen exemples com l'agressió a l'Hospitalet de Llobregat per constatar la "immensa vulnerabilitat" que pateixen en un context "especialment sensible" com el de l'habitatge o l'episodi "d'extrema violència" del passat 23 de juliol a Sitges.

