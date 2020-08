Guerra, Corbacho, Piqué i Martín Villa impulsen un manifest de suport a Joan Carles I

Més d'una setantena d'exministres, expresidents autonòmics i exalts càrrecs de l'Estat -del PSOE, PP o la UCD- han signat un manifest en suport de Joan Carles I. El text defensa la tasca del rei emèrit i la seva presumpció d'innocència. "Mai es podrà esborrar la tasca del rei Joan Carles en benefici de la democràcia i de la nació", diu l'escrit, que avisa que obviar-ho implica una "ingratitud social que res bo presagiaria de la societat espanyola".Entre els signants hi ha l'exvicepresident del govern espanyol socialista Alfonso Guerra, l'exministre de Justícia del PP Rafael Catalá o l'exvicepresident de l'executiu de la UCD Rodolfo Martín Villa. També signen el document els exministres populars Esperanza Aguirre, Ana Pastor (actualment vicepresidenta segona del Congrés), José Ignacio Wert o Josep Piqué així com l'exministre socialista Celestino Corbacho. "El llarg regnat de Joan Carles I (1975-2014) ha constituït l'etapa històrica més fructífera que ha conegut Espanya des d'almenys l'inici del segle XIX", afirma el manifest.El document assegura que el rei emèrit va tenir un "paper determinant i imprescindible" en la Transició a la democràcia després de la mort del dictador Francisco Franco. "És i segueix sent cert haver-lo qualificat de 'motor de canvi'", diuen."Al llarg dels seus anys de regnat i en exercici de les seves funcions constitucionals Joan Carles I ha estat invariablement fidel als seus propòsits democratitzadors i a les responsabilitats derivades del marc institucional, com va passar el 23-F", afirmen.El manifest defensa la monarquia com a "forma de govern adequada a les necessitats i preferències del poble espanyol, útil per la seva capacitat moderadora i el seu comportament neutral" i reivindiquen també la figura de l'actual monarca, Felip VI, que recull "el millor i més perdurable del llegat del seu pare"."La defensa de Joan Carles I no pot equiparar-se a la protecció d'un determinat sistema de govern sinó que ha de situar-se en el significat global de la Constitució de 1978", remarquen, i demanen a la ciutadania i als actuals responsables polítics, socials, econòmics o culturals que preservin "la integritat política i territorial de la nació" així com "el bon nom de les persones i institucions que han fet possible aquests últims i satisfactoris quaranta anys d'història comuna".

