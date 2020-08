Bartomeu prescindeix d'Abidal 24 hores després de confirmar-lo en el càrrec

Éric Abidal no continuarà com a secretari tècnic del Barça. Així ho ha comunicat el club aquest dimarts a la tarda, 24 hores després de rescindir el contracte de Quique Setién com a entrenador del primer equip -en les properes hores, previsiblement, s'anunciarà el fitxatge de Ronald Koeman -.En el comunicat d'aquest dilluns, el primer pas d'una "àmplia reestructuració del primer equip" promesa per la junta de Josep Maria Bartomeu, que s'aferra al càrrec i no convocarà eleccions fins que acabi el mandat, no es feia cap referència a la secretaria tècnica, ni tan sols que s'estudiava la possibilitat de prescindir d'Abidal.El francès, que ha arribat a un acord amb el club, marxa després de ser qüestionat i topar obertament amb la plantilla. Clavat a la retina, el xoc frontal que va tenir amb Leo Messi , quan Abidal va criticar que hi havia jugadors que no s'esforçaven gaire a les ordres d'Ernesto Valverde. El capità blaugrana va desmentir-lo públicament i va carregar contra l'equip directiu.

