El sorteig de Reis reparteix milions al País Valencià

El sorteig de Reis ha repartit sort aquest dilluns als municipis d'Alacant i València mentre que no ha deixat ni un sol euro a Castelló. Entre els afortunats, ha destacat la localitat de Torrent on ha tocat el tercer premi i que entre tots els bitllets venuts, ha deixat una pluja de deu milions d'euros.El nombre 57.342 ha estat premiat amb la grossa de la Rifa Extraordinari de Reis, dotat amb 2.000.000 d'euros per sèrie i molt repartit per administracions de tot Espanya. Al País Valencià, el 57.342 consta com venut en un establiment situat al carrer Riba-roja 44 de Manises i en un local de venda de regals, premsa i papereria de Simat de la Valldigna.El cas més notable però, ha estatDe el tercer premi, l'administració número 1 de Torrent (València) ha venut 400 dècims de l'26.706, el que suposa que ha repartit deu milions d'euros des d'aquest establiment, situat al carrer Ramón i Cajal número 33 de la localitat.El nombre 26.706, premiat amb 250.000 euros la sèrie, ha estat venut únicament en dues administracions: la número 1 de Torrent (València) i la 18 de Valladolid, a 'El gat negre', situada al número 20 de la Plaça Major, on s'han venut 100/10 --10 series--, tot ells en finestreta, a 25.000 euros la butlleta.

