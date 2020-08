Un assistent a la manifestació antimascareta de Madrid, ingressat en estat greu per coronavirus

En el hospital donde trabajo ayer ingresó un varón de 40 años, grave, con neumonía por COVID, sat O2 85%. Está a un paso de UCI. Estuvo en la manifestación del 16A. En ese momento estaba pendiente de resultado de PCR que ha salido +. ¿Y ahora que?. Seguimos. #Madrid16A #COVID19 — Jackie Calleja (@dr_calleja) August 18, 2020

😷 Manifestación antimascarillas en Colón con más de 1.000 asistentes



📢 "Bote, bote, bote... aquí no hay rebrote" pic.twitter.com/r58MEEymgu — Nacho Pla Pérez (@nachopla95) August 16, 2020

Un assistent a la manifestació negacionista d'aquest diumenge a la plaça Colón de Madrid ha estat ingressat en un hospital de la capital espanyola en estat greu pel coronavirus. Així ho ha explicat el mediàtic doctor Jackie Calleja. L'home, de 40 anys, està "a un pas de l'UCI" per una pneumònia provocada per la Covid-19.Calleja es mostra preocupat també perquè el pacient ja estava contagiat el dia de la concentració: "En aquell moment estava pendent de la PCR. I ara què?", es pregunta el doctor.Més d'un miler de persones (moltes sense mascareta ni mesures de seguretat) van sortir aquest diumenge a la tarda al centre de Madrid per protestar contra les mesures del govern espanyol per combatre el coronavirus. El moviment, que té el suport de personalitats com Miguel Bosé, es va concentrar a la plaça Colón i van entonar càntics com "bote, bote, bote, aquí no hay rebrote", "La vacuna de Bill Gates, por el culo os la metéis" o "La seguna ola es una trola", entre d'altres.

