L'OMS adverteix que la pandèmia està canviant

La pandèmia està evolucionant. El virus està canviant de portadors i això comporta que cal anar adaptant constantment els plantejaments per afrontar-lo. En aquests moments, la propagació del coronavirus està sent impulsada cada vegada més per persones de 20, 30 i 40 anys que no saben que estan infectades perquè no tenen cap símptoma o tenen símptomes lleus, segons ha advertit aquest dimarts l'Organització Mundial de la Salut (OMS).El director regional de l'OMS a l'Àsia i el Pacífic, Takeshi Kasai, alerta que, com que molts dels joves són asimptomàtics lleus, transmeten el virus a altres sense saber-ho."Això augmenta el risc de propagació als més vulnerables, la gent gran, les persones malaltes que reben cures a llarg termini, les persones que viuen en zones urbanes densament poblades i les zones rurals insuficientment ateses. Hem de redoblar els nostres esforços per impedir que el virus es desplaci a les comunitats vulnerables", assegurava Kasai en roda de premsa."Molts estan detectant ara els brots més d'hora i responent més ràpidament amb intervencions més específiques i un enfocament àgil que retorna la salut a les societats i economies al mateix temps", conclou el director regional de l'OMS.

