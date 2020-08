De la moció de censura de Vox a l'aterratge de Le Pen: així prepara la ultradreta l'inici de curs

Marion Maréchal Le Pen en un acte polític a França. Foto: europa press

L'inici del curs polític vindrà carregat de tensió i l'extrema dreta vol aprofitar l'escenari generat per la pandèmia per escombrar cap a casa . El 29 de juliol, el líder de Vox, Santiago Abascal, va sorprendre amb l'anunci d'una moció de censura contra el "govern socialcomunista" . Es tracta d'una iniciativa que no té cap possibilitat de triomfar però que li pot permetre uns dies de presència mediàtica.Aquests dies d'agost, la cúpula de Vox prepara la moció de censura, que serà també un moviment més dins del pols que manté amb el PP per l'hegemonia de la dreta espanyola. S'especula amb la possibilitat que Vox acabi presentant com a candidat alternatiu a Pedro Sánchez a algun exdirigent polític aliè al partit ultra.Des de la formació que lidera Abascal s'ha anunciat també la creació d'un sindicat, que s'anomenaria Solidaritat o inclouria aquest terme en les seves sigles. Seria un altre mitjà per intentar eixamplar l'abast dels missatges del partit. Vox porta fixada l'etiqueta de força neoliberal en el camp econòmic i es fa difícil pensar en la viabilitat d'una central vinculada a la formació. Però la idea pot ajudar a intentar reforçar els canals del partit i intentar fer forat amb els seus lemes xenòfobs en favor dels "treballadors espanyols".Però de totes les iniciatives sorgides de l'univers ultra, la que probablement sigui més ambiciosa ha vingut importada de fora. Marion Maréchal Le Pen, neta del fundador del Front Nacional francès i neboda de Marine Le Pen, obrirà un centre de formació ideològica a Madrid aquesta tardor. Serà l'Institut Superior de Sociologia, Economia i Política (ISSEP) , que ja existeix a França com a think tank proper a l'extrema dreta.L'ISSEP ha estat anunciat per obrir el proper octubre amb l'objectiu de reforçar el discurs de la dreta radical populista. Impartirà el curs "Nous líders per a una nova realitat". El director del centre, Santiago Muzio, explica en el web de l'entitat que el referèndum del Brexit i l'elecció de Donald Trump han canviat la realitat.El nou laboratori ideològic de l'extrema dreta s'està conformant com una mena de casa mare de totes les sensibilitats ultres. El seu equip de professors aplega un ampli ventall de personatges, alguns de ben coneguts, d'altres no tant però amb connexions importants. Destaquen els exdirigents provinents del PP, periodistes de la caverna i exmagistrats.Entre l'equip acadèmic de l'ISSEP hi trobem noms com l'expresident de Sacyr, Luis del Rivero, que impartirà sobre economia, o el president de la Lliga de Futbol Professional Javier Tebas, així com moltes persones provinents de la judicatura, com l'exmagistrat de l'Audiència Nacional Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urries, o Adolfo Prego de Oliver, exvocal del CGPJ i exmagistrat de la sala penal del Tribunal Suprem, o el magistrat mercantil Andrés Sánchez Magro.Hi ha exministres com Jaime Mayor Oreja o José Manuel Otero Novas, dos exmembres de la UCD que van evolucionar cap a posicions extremistes i properes en aquest cas al catolicisme més tradicionalista. També hi ha periodistes de l'òrbita ultra madrilenya, com Kiko Méndez-Monasterio, exdirector de La Gaceta, i José Javier Esparza, presentador del programa El gato al agua.En el quadre de professors destaquen dos coneguts expolítics catalans i exdirigents del PP tots dos: Alejo Vidal-Quadras i Julio Ariza. El primer va ser un dels fundadors de Vox, abans de separar-se'n per motius personals. Però continua situat en aquesta ona ideològica, com també Ariza, que va ser diputat dels ector vidal-quadrista del PP al Parlament de Catalunya i empresari mediàtic, fundador del Grup Intereconomia. Ariza fou també un dels fundadors de Libertad Digital, on destaca la figura de Federico Jiménez Losantos, l'agitador que molts d'ells consideren un referent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor