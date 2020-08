Uns senglars fereixen de gravetat un home de 77 anys mentre treballava a l'hort a Dénia

Una prova més que la fauna s'ha gestionar

La caça,encara que a molts no els hi agradi és necessària per gestionar la fauna, sobretot d'ungulats. Aquest pot ser un cas aïllat però sense cap tipus de gestió de la fauna casos com aquests serien habituals iguals que els accidents de trànsit