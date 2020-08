JxCat eleva el to contra ERC i la situa al bloc de la «censura» al Parlament

Lamentam que avui a la mesa del @parlamentcat els partidaris de l’autocensura i de la censura (ERC, Cs i PSC) s’hagin alineat per avalar la decisió de censurar les resolucions contra la monarquia borbònica.



Sense defensar la sobirania del Parlament no hauriem fet l’1O. — Josep Costa🎗 (@josepcosta) August 18, 2020

Junts per Catalunya (JxCat) ha acusat aquest dimarts ERC de situar-se dins del bloc partidari de la "censura i l'autocensura" al Parlament després que la mesa presidida per Roger Torrent hagi blindat el secretari general de la cambra , Xavier Muro, i hagi assumit que no es pot publicar íntegrament la resolució contra la monarquia. Josep Costa, dirigent de JxCat i vicepresident primer de la cambra, ha assegurat que l'1-O no s'hauria pogut fer sense "defensar la sobirania" del Parlament.Costa també ha lamentat que ERC s'hagi alineat amb Ciutadans i PSC per validar que no es publiqués la resolució, aprofundint en la bretxa oberta entre JxCat i els republicans al llarg de tota la legislatura. De fet, la setmana passada el president de la Generalitat, Quim Torra, va exigir a Torrent el cessament de Muro, que ha estat descartat. Un episodi més en els enfrontamemts d'aquest 2020 entre les dues principals institucions del país que se suma a l'afer de la condició de diputat del president.El vicepresident de la cambra no ha estat l'únic que s'ha queixat a les xarxes de la decisió de la mesa. També ho ha fet Gemma Geis, portaveu adjunta de JxCat. "On queden els nostres a drets com a diputats per a exercir l'activitat parlamentària? Com podem representar qui ens vota si estem censurats?", ha destacat Geis."Defensar els drets polítics dels diputats i diputades és defensar els drets dels catalans i catalanes. Diu molt poc de la qualitat democràtica que s’apliqui censura a l'única cambra parlamentària que ha condemnat la corrupció de la monarquia espanyol", ha afegit el president del grup parlamentari de la formació, Albert Batet.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor