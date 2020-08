FOTO Uns lladres arrenquen tot un caixer automàtic a Riells i Viabrea

Uns lladres han robat, la matinada d'aquest dimarts, un caixer automàtic d'una entitat bancària de Riells i Viabrea, a la Selva. Ha estat literalment així, han arrencat tota la façana on es trobava el dispensador de diners -es desconeix la quantia sostreta-.Així ho han informat fonts dels Mossos d'Esquadra a, detallant que han rebut l'avís a les sis de la matinada, gràcies a l'alerta d'un testimoni. Les mateixes fonts han admès que no és un modus operandi habitual, però que ja se l'havien trobat.En aquest sentit, han apuntat el possible ús d'una grua per sostreure tota la zona on es trobava el caixer automàtic. La Unitat d'Investigació de Girona ja ha obert una investigació per descobrir el o els responsables del robatori.La sucursal bancària es troba a l'entrada del municipi, al trencant de la C-35 i just davant té un petit aparcament, cosa que permet una certa maniobra i mobilitat de vehicles.

