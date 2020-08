ERC proposa que el català sigui requisit per obtenir una plaça a Correus allà on sigui cooficial

ERC ha registrat una proposició no de llei al Congrés en la qual insta el govern espanyol a incloure com a requisit per obtenir una plaça a Correus tenir "la capacitació lingüística suficient per comunicar-se en les llengües cooficials d'aquells territoris que les tenen". El text planteja que sigui requisit tant en el cas d'una plaça fixa com temporal.Els republicans argumenten que, tenint en compte la diversitat lingüística i la "vocació de servei públic" de Correus, cal garantir-hi l'ús d'aquestes llengües i que la ciutadania pugui dirigir-se i ser atesa en la llengua oficial que els interessats triïn, en qualsevol servei ofert per Correus, "sense que es produeixin dilacions indegudes per raó de la llengua triada".El text registrat explica que actualment no es contempla com a indispensable cap requisit sobre coneixements lingüístics. Tot i això, l'anglès es considera un mèrit -no eliminatori- i l'àrab també ho és a Ceuta i Melilla. En canvi, "no existeix cap menció als idiomes cooficials", és a dir, el català, l'euskera, el gallec i l'occità.La proposta també insta a establir el mateix requisit lingüístic "en els casos de mobilitat geogràfica a territoris amb llengües cooficials dels treballadors i treballadores de Correus". ERC proposa el debat d'aquesta proposició no de llei a la comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor