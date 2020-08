El pronòstic d'un expert: és «impossible» que els Emirats Àrabs extradeixin Joan Carles I a Suïssa

"El flanc suïs, en aquests moments, es tanca. És impossible que els Emirats Àrabs extradeixin el rei Joan Carles". Així de clar s'ha expressat aquest dimarts al matí el catedràtic en Dret Constitucional Joaquín Urías als micròfons de RAC1 . Considera que el fet que no hi hagi cap conveni d'extradició entre els dos països ha tingut a veure amb l'elecció de destí per part del rei emèrit, que va ser comunicat oficialment ahir per la Casa Reial després de dues setmanes de silenci."Si jo fos el seu advocat, li recomanaria que anés a països on no hi hagi conveni d'extradició amb Suïssa. Més que res perquè l'amenaça suïssa encara és present. Si es tanca l'assumpte, no seria descartable que es mogui a altres països", ha defensat el també exlletrat del Tribunal Constitucional.Urías preveu "molt difícil" l'obertura d'un judici contra Joan Carles I. Arribat el cas, segons l'expert, seria "inimaginable" que no comparegués perquè això implicaria que Espanya hauria de demanar l'extradició, fet que suposaria "el final de la monarquia".

