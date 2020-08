Descobreixen un mètode que transforma les fulles en magatzems de nutrients

Un equip liderat per investigadors del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a Barcelona i València ha descobert un nou mètode que permet augmentar la capacitat de les plantes per produir i emmagatzemar pigments antioxidants i nutrients essencials.El treball, publicat a la revista científica PNAS , planteja la transformació controlada dels cloroplasts, que s'encarreguen de la fotosíntesi, en cromoplasts, que produeixen i emmagatzemen carotenoides, uns pigments naturals que protegeixen les plantes, proporcionen colors i són presents en les pastanagues o els tomàquets. Aquesta tecnologia pot contribuir a la producció sostenible de pigments per a la indústria cosmètica, farmacèutica i alimentària.El procés de transformació de cloroplats a cromoplats parteix de debilitar la capacitat fotosintètica dels cloroplasts, segons la investigació. "Després d'aquesta etapa només es necessita activar la producció de carotenoides per completar aquesta complexa transformació", segons Briardo Llorente, primer autor de la recerca.Les dues fases del procés es duen a terme de manera natural en flors i fruits, però el treball que s'ha publicat demostra que també es pot induir en les fulles estimulant la producció de fitoè, que provoca una transformació sintètica dels cloroplasts en cromoplasts. La formació induïda de cromoplasts provoca que les fulles de plantes comestibles com l'enciam i les hortalisses verdes com el carbassó adquireixin un característic color groguenc daurat, causat per l'acumulació de carotenoides.L'estudi col·laboratiu al Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) de Barcelona i l'Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP) de València presenta una tecnologia que ja ha estat patentada i que segons els científics funciona en totes les espècies de plantes que s'han provat.Per això destaquen que es podria utilitzar per enriquir en carotenoides els teixits recol·lectables de les plantes de cultiu quan la seva activitat fotosintètica fos prescindible, com per exemple just abans de la sega.

