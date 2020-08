Bartomeu dona per fet el fitxatge de Koeman com a entrenador del Barça

🔊 @jmbartomeu: "Si res es torça, Koeman serà l’entrenador del Barça la propera temporada. Coneixem com pensa i la seva filosofia" pic.twitter.com/x370BwjJ8d — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 18, 2020

Ronald Koeman és a punt de convertir-se en l'entrenador del Barça. En una entrevista a la televisió oficial del club, el president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, ha donat per fet el fitxatge després de cessar ahir Quique Setién com a màxim responsable de la primera plantilla . Setién va arribar al gener com a substitut d'Ernesto Valverde en un moment en què el Barça era líder a la Lliga. El seu pas pel primer equip, però, no ha estat gens reeixit: la màxima competició estatal ha estat per al Madrid i a la Champions no s'ha passat dels quarts després d'una humiliació històrica a Lisboa contra el Bayern per 2-8 que ha evidenciat la crisi al club.El fitxatge arribarà hores després, també, que Bartomeu s'enroqués -una vegada més- i es negués a dimitir després de la debacle europea i un cop el club ha rescindit el contracte d'Éric Abidal com a secretari tècnic . Les eleccions no seran fins a partir del 15 de març de l'any vinent , de manera que tècnicament ni tan sols és un avançament electoral, perquè aquesta data és el principi del període en què, estatutàriament, cal convocar els comicis. Uns comicis que, tenint en compte que han de ser cada sis anys i que els últims es van fer el 2015, ja s'havien de celebrar el 2021.Koeman ha acabat convertint-se en el favorit amb el pas dels dies després que la junta també valorés noms com el de Mauricio Pochettino, sense equip després de liderar el Tottenham i que va arrencar la carrera a l'Espanyol, club al qual se sent molt vinculat. L'entrenador holandès ha estat fins ara seleccionador del seu país i té un passat brillant com a blaugrana: quatre lligues i el primer màxim títol europeu del club amb gol seu a Wembley l'any 1992 sota la batuta de Johan Cruyff.Com a entrenador, Koeman ha passat per clubs com el València -no en va sortir de manera tranquil·la-, l'Everton i el Southampton. El 2018 va posar-se al capdavant de la selecció holandesa, amb la qual havia de competir en l'Eurocopa prevista per aquest 2020 i que s'ha vist ajornada per la pandèmia del coronavirus. En el seu contracte hi figura una clàusula segons la qual podia rescindir-lo en cas de rebre una oferta del Barça. El seu nom ha estat vinculant en diverses ocasions per assumir la direcció del primer equip blaugrana, i l'adeu de Setién li acabarà posant en safata.Amb la tria de Koeman, la directiva de Bartomeu -que durant tot el cap de setmana ha evitat prendre decisions malgrat la inèdita derrota a Lisboa contra el Bayern- aprofita per posar un nom conegut per l'afició al capdavant de l'equip mentre continua negant-se a assumir responsabilitats per la catàstrofe esportiva d'aquesta temporada. Es tracta del primer any des del 2008 sense títols i el tercer consecutiu en què l'equip és eliminat de la Champions amb derrotes pronunciades. Va passar el 2018 a Roma, el 2019 a Liverpool i enguany amb el campió alemany en la fase final celebrada a Portugal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor