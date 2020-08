Canadell aposta per celebrar les eleccions catalanes a partir del març de 2021

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, s'ha mostrat partidari de celebrar les eleccions catalanes a partir del març de 2021. En una entrevista aquest dimarts a Catalunya Ràdio , el directiu ha subratllat que els pròxims mesos són "crítics" per fer front a la pandèmia i que primer "s'ha d'enfilar la recuperació econòmica". "No podem tenir consellers més pendents d'unes eleccions que de la sortida de la crisi", ha afegit. Per altra banda, Canadell ha defensat que, quan se celebrin els comicis, els partits independentistes conformin una llista unitària. "Ens estem jugant molt, i crec que la unitat és molt important; la gent que és independentistes ho sabrà entendre", ha dit.En aquest sentit, el president de la Cambra també ha volgut posar de manifest la necessitat que tots els partits treballin de forma conjunta en la sortida de la crisi. "Durant els pròxims mesos ens he d'oblidar dels carnets de partits", ha comentat. És per això que ha demanat incrementar els recursos que es destinen al Departament de Salut i també al d'Educació. "No podem tancar escoles", ha apuntat, en referència a aquest últim punt. "Això tindria repercussions molt grans, sobretot en la gent més vulnerable; no podem permetre que la crisi afecti l'economia i el benestar de la societat", ha afegit.Preguntat per si es veu en una llista durant les pròximes eleccions, Canadell ho veu difícil. "De moment sóc president de la Cambra fins al juny de 2021 i després president del Consell de Cambres fins al 2023", ha apuntat. Malgrat tot, tampoc ho ha descartat. "Si fos necessari, es presentessin unes condicions necessàries i la decisió fos bona, no diria que no", ha asseverat. "Trobo que la consellera Chacón està fent una bona feina i no li vull prendre el lloc", ha rematat.Sobre la recuperació, Canadell considera que, des del nomenament de Josep Maria Argimon com a secretari de Salut Pública, "les coses s'estan fent bé". "És una llàstima que hagi arribat tard", ha lamentat. Alhora, ha carregat contra les decisions que va prendre departament de Salut durant els primers dies des que va esclatar la pandèmia. "Vaig veure un departament molt preocupat per la salut però no tant pel tema econòmic", ha apuntat. De fet, Canadell ha recordat el fort impacte que han tingut els rebrots sobre sector com el turisme, tot i que també confia que la situació es pugui redreçar en els pròxims mesos. "Tot apunta que podrem tornar a celebrar congressos com el Mobile", ha assegurat.Ara bé, Canadell ha carregat durament contra el govern central, a qui acusa d'apostar per un model que "ha anat empobrint tot l'Estat a excepció de Madrid". Pel directiu, la crisi de la covid-19 deixarà encara més tocat l'Estat. "Espanya s'ha convertit en el pitjor país de la Unió Europea en temes d'atur i defuncions per habitant; ens enfonsem però seguim tocant el violí", ha comentat.En aquest sentit, ha recordat que el dèficit d'inversions acumulat a Catalunya és de 45.000 MEUR i que el percentatge d'inversions que es completen al territori se situa prop del 60%, un percentatge que a Madrid supera el 100%. Per altra banda, s'ha mostrat escèptic amb el repartiment dels fons europeus per fer front a la crisi de la covid-19. "A Catalunya li corresponen 32.000 MEUR, però tinc els meus dubtes que ens arribin tots, que ens arribin com cal i que ens arribin quan cal", ha conclòs.

