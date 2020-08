Catalunya suma 557 casos nous i 10 morts més per coronavirus

Fre en els contagis diaris de coronavirus a Catalunya. El Departament de Salut notifica aquest dimarts 557 contagis nous, menys de la meitat que tot just fa 24 hores. Amb aquests, ja són 114.994 les persones que han donat positiu per la Covid-19 a Catalunya. El balanç d'aquest dimarts també recull 10 noves víctimes mortals, que eleven el recompte global a 12.899 persones mortes per la pandèmia.El risc de rebrot es manté en valors gairebé idèntics que fa 24 hores. Pel que fa als hospitals, Salut informa de 17 ingressos més. Actualment hi ha 659 pacients ingressats en centres hospitalaris d'arreu del país. D'aquests, 130 es troben a l'UCI.

