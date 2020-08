La mesa blinda el secretari general del Parlament i no publicarà la resolució contra el rei

El Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya no publicarà ni la reprovació del rei ni les resolucions que fan referència a l'1-O i la declaració d'independència i mantindrà Xavier Muro com a secretari general. Així ho ha decidit l'ens presidit per Roger Torrent, que s'ha reunit aquest dimarts i que no ha atès per majoria les peticions de Junts per Catalunya. L'episodi aguditza el xoc entre ERC i el partit del president Quim Torra, que en els darrers dies han exhibit les discrepàncies sobre la publicació d'unes resolucions que podien deixar de nou la mesa del Parlament als peus dels cavalls de la justícia.Tots els partits amb representació a la mesa, a excepció de JxCat, s'han posicionat en contra dels tres escrits que havia registrat la formació que lidera Carles Puigdemont. De fet, no s'han arribat ni a votar perquè el sentit majoritari era clar. Roger Torrent ha pres la paraula després d'escoltar la deliberació de tots els grups, tant dels que tenen representació a la mesa (JxCat, ERC, PSC i Ciutadans) com dels que tenen veu però no vot (CUP, comuns i PP). El president del Parlament ha titllat de "molt greu" que no es publiquin íntegrament resolucions aprovades pel ple, però ha assenyalat que la culpa és del Tribunal Constitucional que "amenaça" treballadors públics. Per aquest motiu, ha reclamat respecte pel secretari general, Xavier Muro, que va ser nomenat per l'expresidenta Carme Forcadell.En tot cas, segons expliquen fonts parlamentàries, Torrent ha volgut deixar clar que sota la seva presidència es seguiran admetent a tràmit totes les iniciatives dels grups encara que això pugui tenir "conseqüències personals" perquè a la cambra "s'hi ha de poder parlar de tot". Amb tot, si bé ha defensat que els polítics han d'assumir les conseqüències de les seves decisions encara que tinguin "un elevat cost personal", no es pot fer la mateixa exigència als funcionaris de les institucions.JxCat reclamava, per una banda, que es publiquessin íntegrament les resolucions aprovades en el ple extraordinari sobre la monarquia forçat per Torra el divendres 7 d'agost, ja que només es van publicar aquelles parts que, segons els serveis jurídics del Parlament, no contravenien el Tribunal Constitucional. També havien posat sobre la taula que, en cas de no publicar-se, Torrent exigís a Muro la publicació dels textos i, per últim, que si es negava a fer-ho, el destituís.Cap de les tres peticions formulades per Junts per Catalunya han estat ateses. De fet, les peticions van generar malestar entre els lletrats, que consideren que per protegir la institució no es pot publicar el text de la reprovació de Felip VI -que va ser votada per tots els grups independentistes- i que acusava de "delinqüent" la monarquia, així com la resolució que reitera el compromís amb l'autodeterminació i la independència de Catalunya.Durant la reunió de la mesa, Muro ha exposat que ell és el responsable de les publicacions i que cap altre òrgan, tampoc la pròpia mesa, el podia substituir en aquesta funció. Segons fonts parlamentàries, també ha defensat el seu deure d'impedir qualsevol actuació que pugui suposar un incompliment de les interlocutòries, motiu pel qual part de les resolucions no han estat publicades. Si bé s'ha plantejat la possibilitat que la mesa assumís la publicació, Muro ha insistit que no és possible i que, en cas de fer-ho, l'acció tampoc tindria "cap valor".El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, ha tornat a reclamar la dimissió de Muro durant la reunió de la mesa. De fet, al secretari general ja li van retreure la retirada de l'escó al president Torra. Tot i això, ni tan sols la CUP, que era partidària de publicar les resolucions, s'ha sumat a la petició de cessament de Muro. Els representants de Ciutadans, del PSC i del PP han tancat files amb el secretari general de la cambra, els comuns han advertit que no es pot "vulnerar la independència funcionarial" i ERC ha subratllat, adreçant-se a JxCat, que "és un error pressionar els funcionaris".

