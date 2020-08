Prohibit fumar al carrer si no es pot mantenir la distància de seguretat

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dimarts les noves restriccions acordades amb el ministeri de Sanitat per a la contenció de la pandèmia de la Covid-19. Les mesures, signades per la consellera de Salut, Alba Vergés, inclouen la prohibició de fumar a la via pública quan no es pugui respectar una distància interpersonal d'almenys dos metres.Aquesta prohibició, que ha entrat en vigor aquest mateix dimarts, també s'aplica a qualsevol dispositiu d'inhalació de tabac, pipes d'aigua, catximbes o assimilats. Els incompliments a la resolució seran "constitutius d'infracció administrativa" d'acord amb el decret del 4 d'agost que va establir multes d'entre 100 i 3.000 euros en el cas de les infraccions lleus i fins als 600.000 en el cas de les molt greus.La nova mesura també estableix que les activitats d'hoteleria i restauració hauran de tancar abans de la una de la matinada, sense que puguin admetre nous clients abans de la mitjanit. Inclou la recomanació de limitar les trobades socials a un màxim de 10 persones.Hotels, restaurants, terrasses, bars i guinguetes també hauran de garantir la distància d'un metre i mig tant en el servei de barra com entre les taules o agrupacions de taules, que no podran superar les 10 persones.

