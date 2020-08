Torra diu que portarà el diàleg a Europa si l'Estat no vol parlar de l'autodeterminació

El president de la Generalitat, Quim Torra, vol traslladar la taula de negociació a Europa si la Moncloa continua sense pactar l'autodeterminació. Així ho ha explicat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, després de "constatar" que el diàleg amb Madrid fins ara només s'ha traduït en "fotos". "Prou d'enganyar-nos. Estan disposats a negociar l'autodeterminació? Si no, anirem a negociar a Brussel·les i no perdrem més el temps", ha afegit."Si no ho veiem en un paper no anirem a la taula de negociació, i l'anirem a buscar a Europa, si cal, com la justícia", ha advertit. En aquesta línia, el cap del Govern ha instat la Moncloa a respondre si està "disposada" o no a negociar l'autodeterminació."Oi que hem arribat a la conclusió que és impossible que un independentista sigui jutjat amb neutralitat a l'Estat? I que estan a punt d'inhabilitar un president per posar una pancarta per la llibertat d'expressió? Amb el diàleg ens passarà igual, i només trobarem negociació fora de l'Estat", ha asseverat.El cap de l'executiu manté que té "molt pensada" la data de les eleccions -que manté en secret-, i ha insistit que la prioritat és ara la salut i la vida de la ciutadania. Torra ha reiterat que no prendrà la decisió en funció de "cap interès personal ni partidista". "No em limitarà mai en absolut cap data que fixi la justícia espanyola", ha subratllat.Així, Catalunya anirà a les urnes quan Torra consideri que és "el millor moment" pel país, tenint en compte la situació "complicada" derivada del coronavirus. De fet, Torra ha demanat que s'acabi el debat sobre la data electoral perquè creu que allunya l'atenció de l'epidèmia. El president alerta que cal centrar-se en el retorn de les vacances i la tornada a la feina i, sobretot, en l'inici del curs escolar: "El país funcionarà si les escoles funcionen".El president ha relatat que va demanar un informe a la comissió jurídica assessora que expliqués els drets essencials de la ciutadania en la situació d'epidèmia. A Torra el té "molt preocupat" el dret a vot, i apunta que farà "tot el possible" per garantir-lo.Torra és optimista de cara a les properes eleccions. Durant l'acte polític de la fundació de JxCat ja es va mostrar "confiat" perquè l'independentisme arribés al 50% dels vots -encara no l'ha assolit mai. A l'entrevista a l'ACN, Torra ha afegit que superar aquesta xifra donaria "una legitimitat immensa" al moviment. El president creu que l'independentisme ha de fer una "reflexió" més de programa i estratègia, que no pas de noms i lideratges. I amb la fórmula de l'1-O com a pal de paller."El que espero dels partits és una clarificació en els seus programes electorals sobre com tirem endavant el salt col·lectiu que requereix la república catalana", ha explicat. En aquesta línia, Torra ha recordat que el crit del 'Ho tornarem a fer' es va "alçar" per damunt de tothom com a resposta a la sentència de l'1-O. I que ell mateix va tornar a proposar l'aposta del "referèndum o referèndum" al Parlament, per retrobar la "complicitat necessària" entre institucions, partits, entitats i ciutadania per fer el "salt col·lectiu". "Aquest hauria de ser el gran debat en l'independentisme", ha reflexionat.Al mateix temps, Torra també ha demanat a l'unionisme català que faci la seva pròpia autocrítica, amb propostes sobre com afrontar la situació actual: "Com pensen abordar el fet que a l'Estat l'importi molt poc o gens parlar dels fons comunitaris que corresponen a Catalunya?", ha preguntat.Torra, que no es farà militant del nou partit de JxCat però que hi dona suport, considera que l'exconsellera del seu Govern i actual líder de l'espai a Madrid, Laura Borràs, seria una bona candidata "efectiva" de la llista electoral: "Suposo que hi ha altres noms però ella ha demostrat una gran solvència a tots els nivells". Amb tot, Torra ha deixat clar que no té un nom preferent i que, en cas de ser preguntat per altres possibilitats, segurament podria parlar igual de bé d'ells. El president insisteix que seran les bases del partit les qui prendran la decisió en unes primàries.

