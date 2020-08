Simón creu que Europa tindrà vacuna aquesta tardor

Fernando Simón ha ofert una data aproximada per a la vacuna europea en la compareixença d'aquest dilluns: "És molt probable que n'hi hagi algunes disponibles al novembre o desembre, algunes fins i tot abans".En qualsevol cas, el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES) ha assenyalat, sobre les vacunes desenvolupades per la Xina o Rússia, que la seva aprovació "requereix d'uns requisits de qualitat, no només d'eficàcia", que han de ser verificades per l'Agència Europea de l'Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès). "Encara no tenim informació tècnica per saber si aquestes vacunes podrien ser aprovades a Europa", ha afirmat.En la mateixa compareixença, Simón ha defensat que els grups estables de convivència als centres educatius han de ser "relativament petits", de "15 a 20" alumnes, perquè no suposin "un problema important per a la salut pública". Tanmateix, el responsable de Sanitat ha admès que les ràtios seran les decideixi cada CCAA "sabent quines són les recomanacions del Ministeri d'Educació".Simón ha afirmat també que és "molt probable" que hi hagi un "petit increment" de casos de coronavirus en els pròxims dies associats a les festes majors d'agost. Tot i que ha definit les d'aquest any com a "no-festes", el responsable de Sanitat ha suposat que les mesures de seguretat no s'hauran aplicat amb tot el rigor necessari a totes les zones ni s'hauran respectat per part de tots els grups de població. "Veurem si som capaços de controlar els efectes negatius i haurem de veure com evoluciona", ha dit.

