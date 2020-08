Casado fulmina Álvarez de Toledo com a portaveu del PP al Congrés

Gir al PP. El president de la formació, Pablo Casado, ha cessat la portaveu al Congrés dels Diputats, Cayetana Álvarez de Toledo, que s'havia caracteritzat per les seves intervencions incendiàries. Acaba així una etapa que va arrencar fa tot just un any, amb un nomenament que va encendre els ànims dels més moderats del PP, amb els quals no disposava d'una bona relació. El cessament estava damunt la taula des de feia dies i Casado l'ha concretat un dilluns del mes d'agost, abans de la reentrada del curs polític.Álvarez de Toledo, dirigent molt propera a José María Aznar, va anar guanyant pes quan Casado va aterrar a la presidència del PP. Havia estat molt crític amb l'actuació de Mariano Rajoy en el procés català i el nou líder dels conservadors la va fer servir dues vegades com a candidata del PP a Catalunya, tant l'abril de l'any passat com el novembre. En cap de les dues ocasions va aconseguir un resultat que li permetés superar els dos escons.En el seu pas com a portaveu al Congrés, Álvarez de Toledo ha estat molt crítica amb el govern del PSOE i també amb Podem. De fet, una de les intervencions més recordades és aquella en què, fa tan sols uns mesos, va acusar Pablo Iglesias de ser "fill d'un terrorista". Ha posat en dubte la legitimitat de l'executiu espanyol i ha carregat amb duresa contra els líders independentistes pels presumptes beneficis penitenciaris.Els canvis de Casado no queden aquí. La substituta de la portaveu destituïda al Congrés serà Cuca Gamarra, que va ser alcaldessa de La Rioja i que disposa d'escó a la cambra baixa. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid i que s'ha vist reforçat durant la pandèmia en contraposició a la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, es convertirà en el portaveu nacional de la formació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor