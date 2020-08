Òmnium recorda que els Emirats Àrabs no tenen tractat d'extradició amb Suïssa

Òmnium Cultural ha recordat aquest dilluns que els Emirats Àrabs Units (EAU) "no tenen tractat d'extradició amb Suïssa", per la qual cosa creuen que el rei emèrit Joan Carles I "no té cap intenció de retre comptes davant de la justícia d'aquest país", que l'està investigant. L'entitat a reaccionat a Twitter al fet que la Casa Reial hagi confirmat que l'exmonarca és als EAU assenyalant el país del golf pèrsic com a "paradís fiscal antidemocràtic governat per amics de l'emèrit".Òmnium ha lamentat que hagin hagut de passar dues setmanes després de saber que Joan Carles I havia marxat de l'Estat espanyol per saber on havia anat. A través de Twitter, ha exigit que s'admet a tràmit la querella que han presentat contra el rei emèrit al Tribunal Suprem (TS) i que s'activin els mecanismes internacionals perquè passi comptes davant de la justícia i "acabar amb aquesta impunitat".

