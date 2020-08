Dos joves de l'Ebre creen una aplicació de «delivery» per cobrir un servei inexistent al territori

"El projecte s'ha creat per a mantenir-se més enllà de la Covid-19"

Xavi Marquès, un dels creadors de l'aplicatiu Teuporto. Foto: Cedida

"Aquesta fase de test ens ha ajudat a veure quins són els punts forts de cada establiment"

"El problema dels establiments és que molts no hi estan acostumats"

La Covid-19 ha sacsejat tots els sectors i la restauració i el comerç s'han hagut de reinventar per seguir funcionant. A les Terres de l'Ebre, Xavi Marquès i Jordi Font han ideat Teuporto, una app de delivery que cobreix un servei inexistent fins al moment al territori. Després de mesos de treball, a principis d'agost l'aplicació va veure la llum a Sant Carles de la Ràpita. I ara que ja ha donat servei durant dues setmanes,parla amb Marquès per conèixer els seus plans de futur.- Bàsicament és una empresa de delivery, no només de restaurants sinó de qualsevol cosa que es pugui transportar dins de la motxilla que porten els riders. L'ànima, com diu el nom, és "teu porto" (t'ho porto), que és ebrenc total. La idea principal es basa en donar un servei que no existeix a les Terres de l'Ebre.- Sí, però no és un buit que es veu amb la Covid només, aquest projecte estava pensat des del gener. Amb el confinament sí que ens vam trobar que es va accelerar, però és una idea que volem que perduri amb el temps.- Aquests mesos ens hem adonat que hi ha aquesta necessitat. Això també ens dóna peu a què el projecte pugui ser més útil, ja que la gent s'ha adonat de la necessitat i cap altra empresa ofereix el servei. Però, com deia, el projecte s'ha creat per a mantenir-se més enllà de la Covid-19.- En tenim dos. El primer és que nosaltres tenim els riders donats d'alta; surt més car, però és més legal. I el segon, molt important també, és que l'aplicatiu es pot vendre personalitzat a altres ciutats o municipis de l'estil de la Ràpita. Aquest segon punt no el teníem del tot clar, en un principi, però després de la trucada que ens va fer un ajuntament hem vist que és una idea de negoci molt bona a la qual podem fer front. La nostra única feina seria personalitzar al 100% l'aplicatiu per al municipi en qüestió i vendre'l, ells s'ho gestionarien absolutament tot.- Són targetes regal físiques que tu pots comprar i enviar a un domicili concret, que pot ser el teu o el de la persona a qui li fas el regal.- Sí, al final de l'estiu hi ha altres comerços que han decidit entrar a formar part de Teuporto. Per exemple, es podran adquirir productes de parafarmàcia, i també hi haurà disponibles botigues de bijuteria o de llaminadures, entre d'altres. Un altre servei que aviat estarà en funcionament és el de supermercat: una cadena d'establiments d'aquesta zona que només té venda en línia ha decidit afegir-se a Teuporto. Qualsevol cosa que entri dins de la motxilla es podrà portar.- A la segona fase del projecte també entrarà aquest servei. Es dirà, en principi, Teuporto Express. Tindrà la funció de missatgeria ràpida, més o menys.- Això té una explicació: és més ràpid i no té tantes comandes. Quan entri un sushi o una pizzeria, això pot generar moltes comandes i, per tant, saturar una mica més el servei. A poc a poc anirem entrant aquests nous tipus de menjar per anar ampliant l'oferta i evitar un col·lapse del sistema.- No. Aquesta fase de test també ens ha ajudat a veure quins són els punts forts de cada establiment al llarg de la setmana. Això ens dóna les dades perfectes per saber quants riders necessitem en dilluns i quants els divendres a la nit, per exemple.- Ara mateix, que només estem funcionant a la Ràpita amb aquesta fase de test, només van en bicicleta, patinet elèctric o bicicleta elèctrica. Ara bé, en el moment en què tot funcioni correctament, per exemple, en el cas de Tortosa, estarem obligats a fer que una sèrie de repartidors vagin en moto perquè el municipi és molt més gran. En funció de la ubicació de l'usuari final, l'aplicació enviarà el transport a uns riders o a altres, depenent del vehicle que utilitzin.- Sí que ho tenim pensat fer, però sempre sota comanda prèvia, no instantani. Cada establiment marcarà una mica les seves normes per a aquest tipus de comandes. Per tant, alguns t'ho podran entregar fent-ho en un marge de cinc hores i a d'altres s'haurà de demanar d'un dia per l'altre. Tanmateix, aquest és un servei que fins que tot no estigui rodat no es podrà posar en marxa.- Ara per ara, molt bé. Estan sorpresos perquè no s'esperaven que el menjar arribés calent. Hem arribat a fer algunes comandes en només 25 minuts, des que arriba a l'aplicatiu fins que el client ho rep a casa. I això és un luxe! La gent que demana a domicili s'ha de començar a conscienciar que rebre-ho en 25 minuts no és l'habitual, més aviat tarda una hora. Però si volem guanyar la batalla a altres serveis de repartiment, hem de potenciar aquesta rapidesa i donar-li confiança al client final.- El problema dels establiments és que molts no hi estan acostumats. El comerç ha d'estar atent sempre per si arriba una comanda, i en alguns casos ha arribat a passar mitja hora i l'establiment ni ho ha vist. Això no pot passar, perquè s'està estafant a un client que ja ha fet el pagament per allò que ha demanat. Els costa adaptar-se a aquest format i sortir de la comoditat del telèfon amb què treballaven fins ara.- Això no t'ho puc assegurar al 100%. Ara hem vist que aquí a la Ràpita està funcionant bé i a poc a poc hem d'anar buscant altres convenis. A Amposta, per exemple, ja estem començant a moure'ns per captar clients i poder sortir a mitjans de setembre ja al mercat. I més enllà, tenim planificat arribar a Tortosa, sobre mitjans d'octubre. No obstant això, tot sempre és sobre la marxa i a veure com funciona i evoluciona tot. S'ha de tenir en compte que l'aplicatiu és nou i, tot i que pocs, encara dona alguns errors que s'han d'anar solucionant.

