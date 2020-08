​L'autòpsia a la parella que van trobar momificada en un pis de Salou apunta a una mort natural

L'informe preliminar de les autòpsies practicades als dos cadàvers que dijous van trobar momificats en un pis de Salou apunta a una mort natural de tots dos, segons han confirmat a l'ACN fonts judicials. A l'espera d'algunes proves complementàries i de l'informe forense definitiu, l'anàlisi dels cossos exclou l'opció d'una mort violenta i traumàtica, en la mateixa línia del que ja van assenyalar els Mossos d'Esquadra.La investigació dels fets apunta que els dos inquilins de l'habitatge, un home de 71 anys i una dona de 76 anys, van morir al març. Una opció que encaixa amb el testimoni dels veïns, els quals van manifestar als investigadors que no en sabien res des d'abans del confinament decretat per l'estat d'alarma.Dijous els veïns del número 27 del carrer Cambrils de Salou van alertar la Policia Local davant la forta pudor que sortia de l'immoble on vivia la parella. El pis estava tancat i els Bombers van haver d'accedir-hi per una finestra.A l'interior de l'immoble van trobar-hi els dos cadàvers en un estat de momificació, per la qual cosa van donar l'avís als Mossos d'Esquadra perquè es fessin càrrec del cas. Els investigadors ja van apuntar a una mort biològica i a l'absència d'indicis de criminalitat.

