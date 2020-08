La Xina aprova la primera patent d'una vacuna contra la Covid-19

Les autoritats xineses han aprovat la primera patent d'una vacuna contra la Covid-19, amb l'esperança que pugui ser fabricada en massa a curt termini en cas que empitjorin les dades d'infectats en el gegant asiàtic. Actualment ja acumula més de 89.400 casos.L'agència de protecció intel·lectual ha donat llum verda a la patent d'una vacuna creada per l'Acadèmia de Ciències Militars i l'empresa Cansino Biologics i que al març ja va ser la primera a entrar a la fase d'assajos clínics, segons l'agència de notícies Xinhua.La vacuna, que ha superat les dues primeres fases, ja hauria demostrat crear immunitat davant del virus en rosegadors. "Pot crear una resposta immune cel·lular i humoral en un curt període de temps", diu el document recollit per la premsa oficial.La pandèmia de coronavirus, que suma en l'àmbit global més de 21 milions de casos i 775.000 morts, ha derivat també en una cursa per l'obtenció d'una vacuna eficaç. Rússia es va convertir la setmana passada en el primer país a informar del registre i la fabricació d'una vacuna, batejada com Sputnik V. Medicament que no ha estat exempt de polèmica per la rapidesa de la seva creació i perquè encara li queda passar una fase final.

