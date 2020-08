Descobreixen una plantació de marihuana per un incendi en un edifici de Viladecans

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 7 d'agost un home de 68 anys per cultivar marihuana al soterrani d'un edifici de Viladecans i com a com a presumpte autor d’un delicte d’incendi per imprudència greu.Els fets van tenir lloc als volts de la una de la matinada quan els agents van tenir coneixement d'un incendi als baixos d'un edifici del municipi. Un cop al lloc dels fets i després d'atendre dos veïns de l'immoble afectats per inhalació de fum, els investigadors van comprovar que al soterrani hi havia diverses estances dedicades al cultiu de marihuana i que el foc s'havia originat a la instal·lació elèctrica il·legal i totalment sobrecarregada.Durant l'escorcoll posterior, els agents van comissar unes 700 plantes de marihuana, en diferents estadis de creixement, una bossa plena de cabdells de marihuana i diferents estris com per exemple una balança de precisió i una assecadora de plantes. Els investigadors calculen que el valor de la plantació en el mercat il·lícit seria de més 36.000 euros. L’arrestat va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

