Toc d'alerta dels sanitaris: estan esgotats i el sistema «no aguantarà»

El sindicat d'infermeria SATSE ha alertat aquest dilluns que els professionals "estan esgotats". Adverteixen en un comunicat que "si la pressió assistencial torna a ser com la viscuda fa uns mesos, el sistema no ho aguantarà", ja que en aquest moment "falten mans, és així de senzill". És per això que reclamen més material de protecció i l'ampliació de les plantilles a les administracions, per poder afrontar una segona crisi.El sindicat lamenta que la passada crisi "es va superar exprimint la salut dels sanitaris i aturant gairebé per complert qualsevol activitat que no fos urgent". Per això també demana assegurar la salut psicològica amb accions que evitin repetir "la manca de descans, l'estrès i la càrrega assistencial del març".

