«30 monedas», la sèrie de terror d'Álex de la Iglesia, se suma a la programació de Sitges 2020

Terror, fenòmens paranormals i conspiració a l'Espanya rural són els ingredients principals de l'esperada sèrie 30 monedas, dirigida per Álex de la Iglesia per a HBO Europe, que aterrarà a la 53a edició del Festival de Sitges . La projecció es podrà gaudir en un passi especial dins la Secció Oficial.La sèrie de televisió de l'aclamat director d'El día de la bestia, Balada triste de trompeta o Las brujas de Zugarramurdi, submergeix l'espectador en un món on res és el que sembla i no es pot confiar en ningú. El seu protagonista, el pare Vergara, és un exorcista, boxejador i ex convicte exiliat en una parròquia d'un poble remot d'Espanya. Quan Vergara és relacionat amb una sèrie de fenòmens paranormals ocorreguts al poble, Paco, l'ingenu alcalde i Elena, una inquieta veterinària, tractaran de revelar els secrets del seu passat i el significat de l'antiga moneda que Vergara manté oculta. A poc a poc, aquest insòlit trio d'herois es trobarà immers en una conspiració global: la batalla pel control de les trenta monedes per les quals l'apòstol Judes Iscariot va trair Jesús de Natzaret.30 monedas està coescrita per Álex de la Iglesia i Jorge Guerricaechevarría, i inclou un repartiment d'alt nivell format per Eduard Fernández, Miguel Ángel Silvestre, Megan Montaner, Macarena Gómez, Pepón Nieto, Manolo Solo o Carmen Machi. La sèrie és una producció de Pokeepsie Films per a HBO Europe, amb la participació d'HBO Latin America.

