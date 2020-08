El País Valencià registra sancions a 30 locals d'oci per incomplir les mesures de seguretat

Els agents de la Policia de la Generalitat han proposat sancions a 30 locals per incomplir les mesures de seguretat contra el coronavirus i han multat 117 persones per no portar mascareta durant el cap de setmana.Per tercer cap de setmana consecutiu, un dispositiu de vigilància en el qual han participat tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat ha controlat que els locals d'oci i els seus clients complissin amb les mesures fixades per les autoritats sanitàries per prevenir l'expansió de la Covid-19, segons ha explicat la Generalitat en un comunicat.Aquest divendres i dissabte, agents de la Policia Local, Policia de la Generalitat, Policia Nacional i Guàrdia Civil han continuat realitzant controls a les principals localitats turístiques de la Comunitat, amb especial atenció a València, on divendres van entrar en vigor mesures "excepcionals i temporals" davant els rebrots, entre elles el límit d'obertura de l'oci nocturn a la 1.30 hores i les reunions privades a 15 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor