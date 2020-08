​Frustren un «botellón» que preveia aplegar més d'un centenar de persones en un polígon de Reus

Un dispositiu policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Reus ha frustrat aquest cap de setmana la convocatòria d'un "botellón" al polígon Alba en el qual es preveia l'assistència de més d'un centenar de persones. Segons informa l'Ajuntament, el cos de policia municipal va tenir coneixement a través d'un denunciant anònim que s'havia convocat la trobada per les nits de divendres, dissabte i diumenge en aquest polígon de la zona sud de Reus.A les onze de la nit de divendres, prèviament a l'hora de la cita, patrulles dels dos cossos de seguretat van muntar un dispositiu especial estàtic als vials d'entrada al polígon industrial per impedir l'accés i la concentració de joves.Durant les primeres hores es van detectar diversos vehicles que pretenien entrar al polígon des de la carretera de la Canonja, però que en veure la presència policial van marxar del lloc. Els controls estàtics es van desmuntar a la una de la matinada, amb la previsió de patrullar cada 45 minuts.Fruit d'aquest seguiment, a les quatre de la matinada de dissabte es van identificar vuit vehicles al polígon, amb joves consumint alcohol. Ràpidament s'hi van desplaçar les patrulles policials, que van aixecar nou actes per consum d'alcohol a la via pública i una acta per tinença de drogues. El dispositiu es va mantenir la nit de dissabte amb la patrulla mòbil, sense localitzar cap "botellón" a la zona.La Guàrdia Urbana de Reus ha incrementat el control del consum d'alcohol a la via pública, una pràctica prohibida en l'Ordenança de Civisme de Reus, i que en l'actual context de pandèmia s’ha definit com una pràctica de risc per a la salut pública. Entre els mesos de juliol i agost la policia municipal ha aixecat 135 actes per aquest motiu –63 al juliol i 72 a l'agost.El cos municipal de policia també ha reforçat la tasca orientada a fer complir els requeriments sanitaris de prevenció davant la pandèmia i ha incrementat el control de l'ús obligatori de la mascareta als espais públics. La tasca dels guàrdies ha estat orientada fins ara a la informació a la ciutadania i únicament s'han sancionat els casos d'incompliment reiterat o de no fer cas de les instruccions dels agents. La Guàrdia Urbana ha aixecat entre els mesos de juliol i agost 68 actes per aquests motius –31 al juliol i 37 a l'agost.

