Arthur Melo dona positiu en un control d'alcoholèmia després de patir un accident

Nou capítol en el serial d'Arthur Melo en els seus últims dies com a jugador del Barça. El migcampista brasiler, camí de desvincular-se del club per anar a la Juventus, ha estat denunciat penalment aquest diumenge a la nit després de donar positiu en un control d'alcoholèmia que va afrontar després de patir un accident lleu al volant d'un Ferrari. En concret, ha doblat la taxa permesa, ja que el seu resultat ha estat de 0,55 i el topall legal és de 0,25. La informació l'ha avançat aquest dilluns el Diari de Girona Arthur, fitxat fa dues temporades i molt irregular al llarg dels últims mesos, va entrar en l'operació que ha dut el bosnià Miralem Pjanic a Barcelona procedent de la Juventus. Fa tan sols unes setmanes, el brasiler es va declarar en rebel·lia argumentant que havia rebut mal tracte de l'entitat blaugrana un cop concretat el traspàs. Ja no va ser convocat per la fase final de la Champions, que va acabar amb un desastre històric per al Barça degut a la derrota per 2 gols a 8 contra el Bayern de Munic.

