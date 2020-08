El cribratge massiu al Besòs per detectar contagiats de covid-19 arrenca a bon ritme

"És un barri molt conflictiu. La gent va sense mascareta i no manté les distàncies", assegura un veí del barri de Besòs

Els cribratges massius per detectar persones amb covid-19 als barris del Besòs i el Maresme de Barcelona han començat aquest dilluns. Les proves estan destinades a 8.000 persones residents en un clúster específic de carrers, en la zona delimitada per Rambla Prim, Llull, Ramon de Penyafort i Jaume Huguet. En les primeres dues hores, el Centre d'Atenció Primària (CAP) del Besòs ha realitzat 91 PCR i preveu fer-ne 400 diaris des d'aquest dilluns fins al dimecres, de les nou del matí a les set del vespre. Aquestes proves se sumen a les 836 realitzades aquest cap de setmana a Torre Baró, un altre dels barris amb una major incidència del coronavirus en les últimes setmanes.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha valorat "molt positivament" la resposta de la ciutadania de la zona i ha destacat la "relació" entre la "precarietat" i la "presència del virus". En una entrevista a Rac1, l'alcaldessa ha assegurat que "és important posar tots els mitjans perquè, on hi hagi més vulnerabilitat, la població rebi més suport".Torre Baró i el Besòs i Maresme de Barcelona són els barris amb una major incidència del coronavirus en les últimes setmanes. En els darrers 14 dies, entre el 28 de juliol i el 10 d'agost, l'impacte de la pandèmia a Barcelona ha estat de 174 infectats per cada 100.000 habitants. En el cas de Torre Baró, la xifra es dispara a 510 persones, mentre que en el Besòs i el Maresme se situa en 467.En aquest barri, s'ha fet una crida a un total de 8.000 persones a fer-se la prova per detectar possibles casos de coronavirus. Aquest dilluns, estan convocats els residents entre els números 20 i 108 de la Rambla Prim i 7 i 105 d'Alfons el Magnànim, així com els habitants del número 4 del carrer Jaume Huguet i el 465 del carrer Llull.Aquest dimarts, podran assistir a fer-se la prova les persones que viuen entre els números 12 i 36 de Jaume Huguet, 40 i 44 d'Alfons el Magnànim, 13 i 43 del carrer Ferrer Bassa i els residents al carrer Perpinyà. Dimecres estan convocades les persones que viuen entre el 12 i el 36 de Ferrer Bassa, entre el 2 i el 12 d'Alfons el Magnànim i tota la resta de persones que viuen en el carrer Llull.Els veïns han valorat positivament aquesta iniciativa, tot i que consideren que s'hauria d'haver fet "fa molt temps". En qualsevol cas, creuen que és un primer pas per moderar l'increment de contagis al Besòs. "És un barri molt conflictiu. La gent va sense mascareta i no manté les distàncies", ha assegurat Antoni Forgues, veí del barri.L'organització i coordinació del cribratge massiu al CAP Besòs s'ha produït des de l'atenció primària del centre, l'Ajuntament de Barcelona i l'Hospital del Mar, amb la col·laboració del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la policia local.Durant aquests dies, el centre s'ha dividit en tres parts. Una per a les persones asimptomàtiques, una altra per als pacients amb símptomes de coronavirus i una darrera per als pacients del centre. A primera hora d'aquest dilluns s'ha registrat un "pic" de pacients, que s'ha "controlat" a partir de les onze del matí.Fa més d'una setmana, el Departament de Salut de la Generalitat va començar a fer els cribratges massius en persones asimptomàtiques amb l'objectiu de trencar les cadenes de transmissió del virus. Les proves es van fer a Ripollet, Sabadell i Terrassa la primera setmana d'agost, i a Vilafranca del Penedès i Santa Coloma de Gramenet des del dilluns passat fins divendres.

