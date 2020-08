El rei de Tailàndia anul·la la pena de mort d'Artur Segarra, el català condemnat per assassinat

El rei de Tailàndia ha decidit anul·lar la pena de mort del català Artur Segarra, qui va assassinar David Bernat a Bangkok el 2016, i atorgar-li la cadena perpètua. Fet que facilita el camí a una futura extradició a territori espanyol. Segarra és un dels beneficiaris del perdó reial que ha concedit el monarca pel seu 68è aniversari.Segarra portava des del febrer de 2016 empresonat pel crim. El 20 de novembre del 2019 el Tribunal Suprem de Tailàndia va tombar el recurs presentat pel seu advocat i ratificava la pena de mort per l'assassinat de David Bernat, enginyer i consultor de telecomunicacions natural de l'Albi (Garrigues), a Bangkok. El català negava ser autor dels fets, però davant la decisió del Suprem només li quedava una última carta per evitar la seva execució: demanar el perdó de la Casa Reial. Va ser llavors quan, en una carta al rei Vajiralongkorn, va confessar el crim amb l'esperança de salvar la vida. Ara que el rei ha commutat la pena, pot iniciar la sol·licitud de trasllat a una presó d'Espanya un cop compleix almenys vuit anys de presó.Els fets es remunten al gener del 2016 quan, segons la policia i la justícia tailandesa, Segarra va acabar amb la vida de Bernat esquarterant el seu cos, congelant-lo i posteriorment llançant-ne diverses parts al riu de Bangkok. A més, la investigació va determinar que Bernat va ser extorsionat amb uns 900.000 euros i va detectar que s'havien produït moviments bancaris estranys després de la desaparició de l'enginyer.L'arrestat va fugir en moto de Tailàndia en ser reconegut per una parella d'espanyols quan sopava amb la seva parella en un restaurant d'una província nord-oriental del país fronterera amb Cambodja.La família de David Bernat va denunciar la seva desaparició la família en no saber res des del 20 de gener del 2016 i les alarmes van saltar quan un amic anglès de la víctima resident a Bangkok va trucar l'1 de febrer a la germana de David Bernat perquè no sabia res d'ell des de feia més de deu dies i no havia arribat a Teheran (Iran), on havia de treballar el 21 de gener.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor