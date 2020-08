Argimon avisa que caldrà «recuperar» llibertats col·lectives després de la pandèmia

L'edició número 52 de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) ja està en marxa. La lliçó inaugural ha comptat amb la presència de Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública de la Generalitat, que ha alertat que després de la pandèmia caldrà "recuperar" les llibertats individuals i col·lectives que han quedat lesionades per combatre el coronavirus. "Hem d'estar molt amatents", ha ressaltat Argimon, acompanyat del rector de l'UCE, Jordi Casassas, i la regidora de Prada (Conflent) Corinne de Rozas.Enguany, l'UCE està marcada per la pandèmia, i retransmetrà de forma virtual els actes. Hi ha 250 matriculats, tal com ha fet públic l'organització. Argimon, en l'arrencada de l'edició del 2020, ha defensat que la sortida de la crisi sanitària també ha d'anar destinada a "revertir" les desigualtats. "Necessitarem totes les eines del país per fer-ho", ha destacat el secretari de Salut Pública, que ha defensat les mesures preses -les restriccions continuen vigents, per bé que no tant draconianes com en el pic de la pandèmia- però ha recordat que han de ser temporals i només per combatre el virus.En el plànol més polític, Argimon ha volgut tenir un record pels presos i els exiliats, especialment per a Toni Comín, conseller de Salut amb el qual va treballar durant dos anys. El número dos de la conselleria ha remarcat que tant els empresonats i empresonades com els exiliats estan sent represaliats per "defensar les llibertats".Al llarg dels propers dies, per Prada (Conflent) hi passaran el president de la Generalitat, Quim Torra, així com el seu antecessor, Carles Puigdemont. També altres membres del Govern, com és el cas de Damià Calvet -Territori- i Mariàngela Vilallonga -Cultura-.

