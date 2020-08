ERC assumeix que la taula de diàleg no es reunirà abans de les eleccions

Per al govern espanyol, serà estèril fins que no es configuri un nou Govern després de les eleccions, a més d'un escull per negociar els pressupostos generals de l'Estat amb Ciutadans. Per a Junts per Catalunya (JxCat) és, directament i en paraules d'Elsa Artadi, "una farsa i un engany" ERC s'ha quedat sola en ple estiu reivindicant la taula de negociació amb la Moncloa, que s'havia de reunir al juliol per segona vegada però que mai es va arribar a concretar. L'eina que havia de servir per encarrilar una sortida al conflicte és tan sols una foto del mes de febrer, d'una etapa pre-pandèmia que ja és lluny. Els republicans assumeixen que, si les eleccions catalanes són a la tardor i el clima de pugna entre partits continua sent d'alt voltatge, la mesa haurà d'esperar."Arribats a aquest punt, el millor per preservar la taula és convocar-la en un context més favorable i no forçar una trobada que pugui ser contraproduent. Si les eleccions són a l'octubre al novembre, el més probable és que no ens tornarem a reunir abans de les eleccions", admeten fonts de la direcció d'ERC consultades per, que lamenten que no hi hagi un calendari clar. De fet, cada dilluns estan a l'expectativa de si el president de la Generalitat convoca les eleccions. "Sembla que aquesta setmana tampoc", asseguren. Per tant, ja no es podrien celebrar l'11 d'octubre Durant l'estiu, els contactes entre els equips negociadors del PSOE i dels republicans per reprendre la trobada han estat de caràcter informal. Es va parlar d'una represa, però no es va concretar. El mes de juliol, sacsejat per la gestió dels rebrots del coronavirus, va acabar amb la suspensió per part de la justícia del tercer grau dels líders independentistes empresonats a Lledoners i la taula de diàleg que va permetre la investidura de Pedro Sánchez, en un atzucac del qual no ha aconseguit sortir-ne. Quan es torni a reunir, defensa ERC, no ha de ser només per a una foto que ja es va produir a principis d'any, sinó per obtenir-ne algun rèdit. "Ara no tenim el context", reconeixen.Els republicans no preveuen, almenys per ara, un gir de guió a la seva aposta per la via del diàleg. La taula va ser concebuda per reunir-se un cop al mes i alternant Madrid i Barcelona , però la pandèmia primer i al clima preelectoral català després, han acabat dinamitant les previsions de tots els actors. "La taula es tornarà a reunir tard o d'hora", ha tornat a defensar aquest dilluns el vicepresident del Govern i coordinador nacional dels republicans, Pere Aragonès, en una entrevista a Catalunya Ràdio.Fins ara, el seu ha estat un prec en el desert. Fa dos mesos va reclamar que la taula es reunís abans del 15 de juliol. I, posteriorment, des de que aquest termini va saltar pels aires, també ha emplaçat l'executiu espanyol a fixar dia i hora. La seva insistència s'explica perquè la taula és un dels grans estendards de l'estratègia d'ERC de demostrar-se com un partit amb força negociadora, un rol que s'ha vist entorpit des de que Ciutadans s'ha consolidat en la geometria dels pactes de Sánchez.Mentrestant, des de la Moncloa s'ha acusat JxCat de ser el gran escull per agendar la trobada. "Hem tingut disponibilitat absoluta el mes de juliol i tenim disponibilitat en el mes d'agost", va assegurar la portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, en una entrevista a EFE a principis d'aquest mes. Per contra, el partit del president Quim Torra ha reclamat com a prova de voluntat real de diàleg la figura d'un mediador i l'acceptació a debatre sobre l'amnistia i l'autodeterminació. Enmig de l'intercanvi de retrets i missatges, ERC ha estat l'únic actor que ha mantingut la petició de reprendre l'espai de diàleg amb premura malgrat la intervenció clau de la Fiscalia per suspendre el tercer grau d'Oriol Junqueras i la resta de dirigents empresonats a Lledoners.Els republicans, però, lamenten la seva solitud reclamant la interlocució amb l'Estat. "Ens hem sentit sols reivindicant que ens havíem de reunir. Sols en la defensa d'aquesta via, no només de la taula com a instrument", afirmen. Per una banda, consideren que al govern de Sánchez "li fa nosa" un espai bilateral i, per l'altra, acusen una part de l'independentisme d'intentar dinamitar la taula. "Alguns independentistes ens tractaven de passerells per defensar la via del diàleg o se la volien carregar. Ja sabem que és difícil, però no renunciarem nosaltres a una via que volem", insisteixen des de la cúpula republicana.Tant els comuns com el PSC, abocats a participar dels engranatges de la interlocució amb el govern espanyol, també assenyalen JxCat com el principal impediment per reprendre el diàleg. El portaveu adjunt del PSC al Parlament, Ferran Pedret, assegura aque "els principals inconvenients" per a la trobada els està posant el president Torra, i acusa també ERC d'"encarir cada vegada més el preu de reunir-se" per "acompassar-se" amb els seus socis de Govern en un context preelectoral. "Nosaltres ja hem dit tant a ERC com al PSOE que som partidaris que la taula es reuneixi el més aviat possible. És JxCat qui intenta evitar que la taula es convoqui per interessos electorals", sosté el diputat d'En Comú Podem Joan Mena. El també portaveu de Catalunya en Comú considera molt difícil que la mesa es reuneixi abans de les eleccions catalanes si el context no canvia. "Tant JxCat com ERC estan en clau de competició", afirma.Tot i això, ERC continua abanderant que la trobada s'haurà de produir fora de les turbulències electorals que la podrien malmetre. "Ens hem guanyat que hi hagi una taula de negociació amb l'Estat", ha insistit Aragonès, que concep aquest mecanisme com una fita arrencada pels republicans al PSOE a canvi de l'abstenció a la investidura de Sánchez i no com a una concessió dels independentistes. Convençuts que aquesta aposta negociadora amb els socialistes és i serà utilitzada per JxCat per desgastar-los de cara a una convocatòria electoral esbossada a la tardor, els republicans s'esmercen en subratllar que l'amnistia i l'autodeterminació continuaran sent les dues exigències irrenunciables. La gran incògnita, insisteixen, és què pensa proposar el govern espanyol.De fet, el vicepresident català ha advertit de nou que l'amnistia és un requisit indispensable perquè el diàleg amb l'Estat es produeixi en igualtat de condicions i es pugui "encarrilar" el conflicte. El socialista Ferran Pedret considera que, quan Aragonès situa l'amnistia com a imprescindible per avançar en la resolució del conflicte, en realitat està posant "una condició que sap que és impossible per tenir un pretext per justificar per què no es convoca la taula de diàleg". Argumenta que els socialistes catalans remen perquè la taula es reuneixi, però també perquè la Generalitat no deixi vacant la cadira en els fòrums de negociació multilateral com la de repartiment dels fons europeus de reconstrucció.El PSOE continua exhibint-se impertèrrit davant les peticions dels independentistes, tant pel que fa a l'amnistia com a la petició de referèndum sobre la independència, que rebutja sense matisos. En plena crisi sanitària, econòmica, social i monàrquica, la taula amb Catalunya ha desescalat posicions en l'ordre de prioritats. Disposats a jugar aquesta partida fins al final, l'esquema dels republicans és tornar a intentar al setembre forçar una trobada aprofitant que Sánchez buscarà suports per als pressupostos. Aragonès ja ha deixat caure que difícilment podran entrar a negociar-los si no es compleix el compromís de reunir la taula i si Sánchez manté la seva intenció d'anar de la mà de Ciutadans.Els comuns, que tampoc perden de vista uns comicis que entenen que han de servir per canviar les aliances al Govern, continuen treballant entre bambolines perquè la seva proposta de reforma del delicte de sedició arribi a on port. Sánchez la té sobre la taula i esperen, de fet, una resposta clara del PSOE aquesta tardor, amb l'esperança que una bona acollida serveixi de desllorigador per reprendre el diàleg i, de retruc, per encarrilar una negociació dels pressupostos.

