Els exiliats de JxCat auguren un «efecte dòmino» de la justícia europea en la causa del procés

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig han instat l'Estat a "treure de la via judicial de la manera més clara i ràpida possible" el conflicte polític català i "el reubiqui a la via política". En un article conjunt publicat aquest dilluns a La Vanguardia , sostenen que la recent decisió de la justícia belga sobre l'extradició de Puig "és el preludi d'un efecte dòmino" sobre la causa que afecta el procés independentista. Per això, creuen que l'Estat hauria d'haver aprofitat els dictàmens de l'ONU sobre el cas català per "corregir la deriva en què havia entrat des que el fiscal general de l'Estat va presentar la querella" en un document anomenat 'Més dura serà la caiguda'."Tenia una oportunitat", conclouen, per haver fet "com fan les democràcies liberals", però "van preferir continuar obcecats per la venjança i el càstig exemplar". Els tres eurodiputats de JxCat i Puig sostenen que han informat la justícia de Bèlgica de les seves residències i que n'han complert totes les condicions i han recordat que es van oferir a participar per videoconferència al judici que es va celebrar al Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. "Ni tan sols és cert que haguem fugit de la justícia espanyola perquè cada vegada que hem afrontat una euroordre estàvem compareixent davant de l'acció, precisament, de la justícia espanyola", hi afegeixen.No obstant això, han detectat que "la força narrativa de l'Estat és enorme i ha aconseguit col·locar en l'imaginari espanyol una sèrie de falsedats que han fet fortuna". Per això admeten que "a molts la decisió belga els hagi agafat per sorpresa". "No s'ho expliquen. Els havien fet la promesa electoral de la nostra segura extradició", ha recordat, ja que el president espanyol, Pedro Sánchez, s'hi va comprometre en un debat electoral. "Les mentides tenen les cames molt curtes. I avui, i més després de l'esperpèntica desaparició d'escena del rei Joan Carles I, les caretes comencen a caure", han assegurat.

