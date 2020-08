Detecten per primer cop coronavirus a l'aire a cinc metres d'un infectat

Un dels grans dubtes fins al moment ha estat si el coronavirus es pot transmetre a través de l'aire o no. Des de l'inici de la pandèmia, l'OMS ha defensat que no hi ha proves suficients per sostenir aquesta teoria i que només es contagia a través de les petites gotes i aerosols que produeixen i expulsen les persones quan parlen. D'aquí que la distància de seguretat entre persones s'hagi establert en els dos metres.Ara, un estudi preliminar fet a Florida ha aconseguit demostrar que el coronavirus pot seguir infectant a fins a cinc metres de distància. Segons publica EFE i han recollit diversos mitjans, investigadors de la Universitat de Florida han aconseguit capturar el virus flotant dins d'una habitació tancada on hi havia dos malalts. I l'han aconseguit capturar "viu" -és a dir, amb capacitat per infectar- a cinc metres de distància d'un dels infectats.Un cop capturada la partícula van poder comprovar al laboratori que continuava sent igual d'infecciosa i que, a més, era idèntica als coronavirus obtinguts de dins del coll del pacient. Això constituiria una primera prova que el virus continua flotant i que es pot transmetre a través de l'aire en espais tancats, segons explica a El País l'enginyer espanyol José Luis Jiménez, expert en aerosols de la Universitat de Colorado.Per poder capturar el virus viu, s'ha utilitzat una màquina especial d'un metre i mig. L'aparell absorbeix l'aire de l'habitació i un cop dins, augmenta els aerosols amb vapor d'aigua per després cultivar-los en un líquid nutritiu. És tracta d'un procés similar al que fan els pulmons.

