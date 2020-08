La Cambra troba «encertades» les mesures contra els brots però lamenta que arribin tard

La Cambra de Barcelona celebra que s'hagin estabilitzat els brots de coronavirus a Catalunya, però lamenta que les mesures de control hagin arribat tard i el turisme s'hagi vist greument perjudicat. L'entitat ha recordat aquest dilluns els seus advertiments per dissenyar una estratègia clara i contundent per controlar la pandèmia. Aquesta estratègia s'hauria d'haver traduït a través de testos PCR, destinar al combat contra la pandèmia més recursos humans i tecnològics, i el rastreig i aïllament dels casos positius.L'entitat que presideix Joan Canadell assegura que les mesures adoptades pel departament de Salut són "encertades, però han arribat tard". Reconeix la tasca feta pel secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, però recorda en aquest sentit que "la falta de previsió en el control dels contagis ha generat desconfiança en els principals emissors de turistes, com per exemple França", que va recomanar no viatjar a Catalunya, i Bèlgica, que directament va prohibir viatjar a Barcelona i Lleida."L'enfonsament d'aquest sector -afirma la Cambra- pot tenir conseqüències devastadores per a l'economia catalana ja que aporta el 12% del PIB de manera directa i el 14% de l'ocupació, tot i que indirectament el pes d'aquesta activitat a l’economia pot arribar al 25%". La Cambra fa una crida a transmetre missatges en clau positiva per restaurar la confiança i propiciar la recuperació de l'economia en el que queda de temporada estiuenca.L'entitat cameral reclama també la reobertura de les escoles, element bàsic perquè es pugui parlar de reactivació econòmica. La Cambra de Barcelona demana "un cribratge efectiu i continuat a l'alumnat, al professorat i al personal docent, d'administració i serveis per aconseguir la detecció precoç, ràpida i efectiva de positius, així com el pla en cas de trobar-ne".

