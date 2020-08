El govern espanyol rebutja despenalitzar les injúries a la corona

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha rebutjat despenalitzar el delicte d'injúries a la corona, tal com demanen partits com ERC o Unides Podem. "Les altes institucions de l'Estat han d'estar protegides i les ofenses que les debiliten no són bones", ha assegurat Campo, que ha argumentat que quan es protegeix la corona s'està protegint l'Estat perquè és el model constitucional del qual s'ha dotat."No és la línia en la qual jo instaria a una modificació del Codi Penal", ha afirmat sobre les propostes per acabar amb aquest delicte. Campo també ha tret importància al fet que el destí de Joan Carles I encara no s'hagi fet públic i ha defensat el seu dret a la presumpció d'innocència.Segons Campo, el rei emèrit no fuig de l'acció de la justícia perquè no té cap causa oberta. En una entrevista aquest dilluns al matí a la Cadena SER, el titular de Justícia ha assegurat que l'exmonarca "compareixerà de forma immediata" si se'l crida a declarar. "Estic segur que no es trigaria ni un segon en trobar-lo i que hi aniria voluntàriament", ha dit, i ha demanat que es deixi "actuar la justícia" sense fer "judicis anticipats".En línia amb la posició oficial de la Moncloa, Campo ha separat el que és la "monarquia en l'àmbit constitucional" i la "conducta puntual d'algú que va ser cap d'Estat". Segons Campo, el que és important és que la monarquia està fent passes per a la "confiabilitat" de la institució i el destí de Joan Carles I té "importància relativa". "És una decisió que ha pres la Casa Reial, no l'ha pres amb el govern", ha assegurat.El ministre de Justícia també ha rebutjat fer canvis constitucionals per canviar la inviolabilitat del cap d'Estat. "No sé si aquest és el moment", ha dit Campo, que ha recordat que aquest tema està en la "part superprotegida" de la Carta Magna. Segons Campo, cal buscar l'"oportunitat" de tenir el debat, ja que amb la pandèmia podria "distreure de coses tremendament importants".Campo ha mostrat "preocupació" per la investigació a Podem per suposat finançament irregular i ha afirmat que "no comparteix" les crítiques que han fet els líders de la formació lila al paper de la justícia. "Confio en la justícia, cal deixar-la actuar", ha afirmat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor