Aragonès sosté que cap dirigent del Govern va autoritzar la campanya de la Grossa

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio que el polèmic anunci per promoure la Grossa de Nadal no va rebre el vistiplau de cap dirigent polític. De fet, ha apuntat als responsables de Loteries de Catalunya com els promotors de la campanya i ha afirmat que l'ens va actuar "autònomament". L'anunci hauria estat retirat després que ell mateix ho ordenés aquest diumenge al vespre."Si algú hagués donat el vistiplau haguéssim demanat responsabilitats", ha assegurat el vicepresident, que ha assegurat que la frase sobre "l'ascens social" que promovia la campanya "va en contra dels principis polítics, ètics i morals" de l'actual Govern. "L'ascensor social s'ha de guanyar amb polítiques redistributives", ha advertit.Segons el portal de contractació pública, el redisseny de la identitat corporativa de Loteria de Catalunya es va adjudicar a l'empresa SUMMA Comunicació. La directora general de Tributs i Joc de la Generalitat és Natàlia Caba.

